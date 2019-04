जावेद अख्तर ने बॉलीवुड प्रोड्यूसर को दिया करारा जवाब, बोले- गैंग बहिष्कार नहीं सीधे पिटाई करता है

चुनावी माहौल में रिलीज हुई फिल्म 'द ताशकंद फाइल्स' (The Tashkent Files) को लेकर माहौल गर्म है. कई लोगों ने फिल्म की आलोचना की है तो कई लोगों ने तारीफ की है. यह फिल्म पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की रहस्यमयी मौत पर बनी फिल्म है. रिलीज से कुछ दिन पहले लाल बहादुर शास्त्री के पोते द्वारा फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री को कानूनी नोटिस भी भेजा गया था. इस फिल्म को लेकर बॉलीवुड प्रोड्यूसर अशोक पंडित (Ashoke Pandit) ने फिल्म के बहिष्कार करने को लेकर आलोचकों पर निशाना साधा था और जावेद अख्तर (Javed Akhtar) सहित बॉलीवुड के कुछ डायरेक्टरों से इस पर उनकी राय मांगी थी. अब जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने अशोक पंडित (Ashoke Pandit) को करारा जवाब दिया है, जो अब वायरल हो रहा है.

You asked to respond .I did. happy that you liked it. Now your turn .You have called Those critics so called critics if they are so called why bother to show them the film .Instead of calling them a group you have called them a gang. Gangs don't boycott Ashoke ji they lynch .