पीएम मोदी की बायोपिक के पोस्टर पर जावेद अख्तर हुए थे हैरान, अब फिल्म के प्रोड्यूसर ने दिया यह जवाब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की बायोपिक को लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण के मतदान से पहले रिलीज किया जाएगा. पीएम मोदी की बायोपिक (PM Modi biopic) को 5 अप्रैल को रिलीज किया जाएगा. बीते शुक्रवार को जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने इस फिल्म के पोस्टर को लेकर आपत्ति जताई थी. उन्होंने ट्वीट कर कहा था कि मैंने इस फिल्म के लिए कोई योगदान नहीं दिया, लेकिन फिर भी फिल्म की पोस्टर पर मेरा नाम है. जावेद अख्तर (Javed Akhtar) की हैरानी पर शनिवार को फिल्म के प्रोड्यूसर ने जवाब दिया है. प्रोड्यूसर संदीप सिंह (Sandip Singh) ने स्पष्ट किया कि टीम ने इस फिल्म में मशहूर गीतकार द्वारा लिखे एक पुराने गीत का इस्तेमाल किया है.

We have taken the songs 'Ishwar Allah' from the film '1947:Earth' and the song 'Suno Gaur Se Duniya Walon' from the film 'Dus' in our film, thus we have given the due credits to respective lyricists Javed Sahab and Sameer Ji. @TSeries is our Music partner. @ModiTheFilm2019