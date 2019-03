PM Narendra Modi: पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक का पोस्टर देख हैरान हुए जावेद अख्तर, कह दी यह बड़ी बात...

लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Election 2019) के पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को होनी है, लेकिन इससे पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की बायोपिक को रिलीज किया जाएगा. पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की रिलीज डेट 12 अप्रैल रखी गई थी, लेकिन बाद में इसे 5 अप्रैल कर दिया गया. राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता उमंग कुमार फिल्म को डायरेक्टर कर रहे हैं और विवेक ओबेरॉय पीएम नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) के रोल में हैं. इस तरह चुनावी माहौल में फिल्म को पहले रिलीज करने के कई मायने निकाले जा रहे हैं. वहीं, गीतकार और पटकथा लेखक जावेद अख्तर (Javed Akhtar) ने भी अपनी शिकायत की है.

Am shocked to find my name on the poster of this film. Have not written any songs for it ! pic.twitter.com/tIeg2vMpVG