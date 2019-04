अमित शाह और मुसलमानों को लेकर बॉलीवुड अदाकारा ने दे डाला बड़ा बयान, कही यह बात

लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election 2019) के दौरान बॉलीवुड भी कई खेमों में बंटा हुआ नजर आ रहा है. जहां एक तरफ स्वरा भास्कर (Swara Bhaskar), ऋचा चड्ढा (Richa Chadda) सरीखें कलाकार पीएम मोदी (PM Modi) और बीजेपी (BJP) के खिलाफ दिखाईं दे रहे हैं तो वहीं पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) बीजेपी के समर्थन में खुलकर ट्वीट कर रही हैं. पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने एक बार फिर बीजेपी (BJP) के समर्थन में ट्वीट किया तो ट्रोलर्स के निशानें पर आ गईं. बता दें कि पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने अमित शाह (Amit Shah) के उस बयान पर सहमति जताई थी जहां उन्होंने कहा था भारत में अवैध रुप से रोहिंग्या घुसपैठियों को रोका जाना चाहिए. पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) जब इस बयान पर सहमति जताने के लिए ट्रोल होने लगीं तो उन्होंने फिर एक बार सवाल दागा.

बीजेपी में शामिल हुईं साध्वी प्रज्ञा तो बॉलीवुड एक्ट्रेस ने किया जोरदार हमला, Tweet हो गया वायरल

पायल रोहतगी (Payal Rohatgi) ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अमित शाह (Amit Shah) के अवैध मुस्लिम प्रवासियों वाले बयान पर सहमति जताने की वजह से तथाकथित उदारवादी लोग मुझे नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने लिखा कि यह अवैध मुस्लिम प्रवासी इस्लामिक देशों से हमारे देश में आ रहे हैं. जहां हिंदुओं, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को भगाया जाता है. ऐसे में सवाल उठता है कि है यह मुस्लिम लोग क्यों इस्लामिक देशों से भाग रहे हैं.

स्टूडेंट ऑफ द इयर की एक्ट्रेस ने देखे खुद के मीम्स, दिया कुछ ऐसा जवाब, वायरल हुआ Video

Liberals r running me down 4 agreeing with @AmitShah ji 2 remove illegal #Muslimimmigrants from India which come from Muslim neighbouring countries. They oppose keeping Hindu/Sikh/Buddhist illegal immigrants 4rm Muslim countries 😜 Why Muslims running away 4rm Muslim countries 🤔 pic.twitter.com/6WFEDDCe5z