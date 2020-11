बिहार चुनाव : 18 सीटों पर 1,000 से कम वोटों का अंतर, EC ने कहा- जल्दी नतीजे देने की कोशिश में

चुनाव आयोग ने कहा कि ईसी का जोर है कि COVID और मतगणना से जुड़े दिशानिर्देशों और प्रक्रियाओं का गंभीरता से पालन किया जाए. मतगणना के काम में लगे अधिकारियों से कहा गया है कि जल्दबाजी नहीं दिखाएं और जरूरत के हिसाब से समय लें. वोटों की गिनती आराम से चल रही है. अधिकारी धैर्यपूर्वक काम कर रहे हैं.

As far as Bihar is concerned, on the whole 7737 scheduled rounds were there, of which 4858 have been completed. 119 constituencies have done more than half of the work which was there for counting: Deputy Election Commissioner, Ashish Kundra#BiharElectionResultspic.twitter.com/h3KfpiOpY5