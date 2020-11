Election Results 2020 Live Updates: कौन होगा बिहार का सरताज? 8 बजे शुरू होगी मतगणना

बिहार विधान सभा की 243 सीटों के लिए तीन चरणों में हुए मतदान की मतगणना सुबह आठ बजे से शुरू होगी लेकिन उसके पहले ही मतगणना केंद्रों पर सभी राजनीतिक दलों के समर्थकों की भीड़ जुटने लगी है. राजधानी पटना के एन एन कॉलेज मतगणना केंद्र पर भी सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है. प्रशासन ने वहां सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं.

Counting of votes for #BiharAssemblyPolls to take place today.



Visuals from a counting centre in Patna. pic.twitter.com/Oj1Nf5loUW