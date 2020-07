लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए शख्स ने 300 KMPH की स्पीड से चलाई बाइक, वायरल हुआ VIDEO और फिर...

बेंगलुरु में सुपरबाइक का शौक रखने वाले एक शख्स ने कोरोनावायरस लॉकडाउन (Coronavirus Lockdown) का फायदा उठाया और अपनी यामाहा R1 बाइक को शहर की सड़कों पर करीब 300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ाया. हालांकि उसकी यह करतूत उसे महंगी पड़ी और अब उसे जेल की हवा खानी पड़ रही है. स्पीड लिमिट से कहीं ज्यादा रफ्तार पर बाइक चलाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला और न केवल उसकी बाइक जब्त की बल्कि लापरवाही से गाड़ी चलाने का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार भी कर लिया.



