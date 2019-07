तीन तलाक बिल पास होने के बाद AIMIM प्रमुख ओवैसी का मोदी सरकार पर हमला, किया यह Tweet

राज्यसभा में तीन तलाक बिल पास होने के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने केंद्र की BJP सरकार पर जमकर हमला बोला. एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी (Asaduddin Owaisi) ने कहा कि तीन तलाक विधेयक को 2014 में भाजपा नीत राजग (NDA) सरकार के सत्ता में आने के बाद से 'मुस्लिम अस्मिता' पर हुए कई हमलों के महज एक हिस्से के रूप में देखा जाना चाहिए. ओवैसी ने आरोप लगाया कि विधेयक मुस्लिम महिलाओं के खिलाफ है और यह उन्हें और अधिक हाशिए पर धकेलेगा.

#TripleTalaqBill should be seen only as one part of many attacks on Muslim identity & citizenship since 2014. Mob violence, police atrocities & mass incarceration won't bog us down



With a firm belief in the Constitution, we've withstood oppression, injustices & denial of rights