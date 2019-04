अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर जाने लगी, क्या अब अच्छे दिन नहीं आए?: बीजेपी नेता

लोकसभा चुनाव 2019 से पहले चुनावी रैलियों के साथ-साथ विवादित बयानों का सिलसिला भी जारी है. उत्तर प्रदेश के मेरठ में एक बार फिर से बीजेपी नेता ने शब्दों की मर्यादा लांघी है और इशारों में ही प्रियंका गांधी को लेकर एक विवादित टिप्पणी की है. मेरठ में बीजेपी नेता जयकरण गुप्ता ने पर टिप्पणी की है और कहा कि कांग्रेस के लिए अच्छे दिन आ गए क्योंकि 'स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीष लगाने लगी है.' हालांकि, इस दौरान उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया.

प्रियंका गांधी का नाम लिए बगैर बीजेपी नेता ने उन्हें स्कर्ट वाली बाई कहा है. जयाकरण गुप्ता ने कहा कि ' कांग्रेस के एक नेता तो बड़ी जोर-जोर बोलते हैं, अच्छे दिन आए? उन्हें अच्छे दिन दिखाई नहीं देते. अरे स्कर्ट वाली बाई साड़ी पहनकर मंदिर में शीष लगाने लगी, गंगाजल से परहेज करने वाले लोग गंगाजल का आचमन करने लगे.' बता दें कि बीजेपी नेता गुप्ता ने मंगलवार को मेरठ में एक सभा में कहा था.

Jayakaran Gupta, BJP, in Meerut: Congress ke ek neta to badi jor-jor bolte hain, acche din aaye? Unhe acche din dikhayi nahi dete. Are skirt waali bai saari pehenkar mandir mein shish lagane lagi, gangajal se parhej karne waale log gangajal ka acchman karne lage. (02.04.19) pic.twitter.com/SHfoXPWPC2