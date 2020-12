बीजेपी नेताओं ने किसानों को बताया 'अर्बन नक्सल', अमरिंदर सिंह बोले- "Foolish"

अमरिंदर सिंह ने आज शाम ट्वीट किया, "आज के अखबारों में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं द्वारा दिया गया बयान - किसानों को शहरी नक्सली कहना - मूर्खतापूर्ण और तुच्छ है."

The statement given by senior @BJP4India leadership in today's newspapers calling the farmers urban naxals is downright foolish & petty. Do they think that the farmer law distress is limited to only Delhi? 1/2

उन्होंने आगे कहा,“क्या उन्हें लगता है कि किसान कानून संकट केवल दिल्ली तक ही सीमित है? इस मुद्दे की कोई भी गलतफहमी दिल्ली में होती है - या तो गलत कार्रवाई या बुरी नीति के माध्यम से. इसके बाद पंजाब पुलिस या सरकार को दोष न दें ... "

Any mishandling of this issue takes place in Delhi, either through misdirected action or bad policy then don't blame @PunjabPoliceInd or @PunjabGovtIndia for aftermath it may lead to. Our police is doing a commendable job. We have always stood for peace & peaceful protests. 2/2