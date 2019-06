आकाश विजयवर्गीय को जमानत मिलने की खुशी में समर्थकों ने BJP दफ्तर के बाहर की फायरिंग, एक नहीं, दो नहीं किए पूरे पांच फायर, देखें VIDEO

नगर निगम अधिकारी की पिटाई करने के बाद जेल पहुंचे भाजपा विधायक आकाश विजयवर्गीय को रविवार को जेल से रिहा कर दिया गया. आकाश को जमानत शनिवार को भोपाल की विशेष अदालत ने दे दी थी, लेकिन 'लॉक-अप' के तय समय तक स्थानीय जेल प्रशासन को उनकी जमानत का अदालती आदेश नहीं मिल पाने के कारण विजयवर्गीय को कारागार में लगातार चौथी रात भी गुजारनी पड़ी. रविवार सुबह 10 बजे उन्हें जेल से रिहा किया जाना था. कार्यकर्ताओं ने इसके लिये जुलूस की योजना बनाई थी, लेकिन जेल और जिला प्रशासन ने कानून व्यवस्था की स्थिति ना बिगड़े इस कारण आकाश को जल्दी छोड़ दिया.

आकाश विजवर्गीय को जमानत मिलने के बाद शनिवार को उनके समर्थकों का खुशी मनाते हुए एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में उनके समर्थक जमानत मिलने पर सरेआम फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि इंदौर भाजपा दफ्तर के बाद उनके समर्थक जुटे हुए हैं और खुशी मनाते हुए ढोल पर डांस कर रहे हैं. वहीं कुछ समर्थकों ने भाजपा का झंडा अपने हाथों में पकड़ रखा है. इसी दौरान एक शख्स स्कूटर पर बैठा है और उसके हाथ में बंदूक है. वह शख्श उस बंदूक से एक नहीं दो नहीं, पूरे पांच बार फायरिंग करता है.

अधिकारी को बल्ले से पीटने वाले BJP विधायक आकाश विजयवर्गीय जमानत के बाद हुए रिहा, कहा- जेल में अच्छा समय बीता

बता दें, विजयवर्गीय को जमानत मिलने की खबर मिलने के बाद उनके समर्थक बड़ी तादाद में जिला जेल के बाहर जमा हो गये थे. लेकिन उन्हें यह जानकर मायूस लौटना पड़ा कि उनके नेता को शनिवार रात जेल से रिहा नहीं किया जा सका. आकाश भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय के बेटे हैं. शहर के गंजी कम्पाउंड क्षेत्र में एक जर्जर भवन ढहाने की मुहिम के विरोध के दौरान बुधवार को बड़े विवाद के बाद आकाश ने नगर निगम के एक अधिकारी को क्रिकेट के बैट से पीट दिया था.

Akash Vijayvargiya, BJP MLA: In such a situation when a woman was being dragged in front of police, I couldn't think of doing anything else, not embarrassed at what I did. But I pray to god 'ki vo dobara ballebazi karne ka avsar na de.' #MadhyaPradeshpic.twitter.com/n9OJSfvgMR