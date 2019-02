मनोहर पर्रिकर की बीमारी का कोई इलाज नहीं, परमात्मा की कृपा से वह अब तक ज़िन्दा : BJP विधायक माइकल लोबो

गोवा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब तक सुरक्षित है, जब तक मनोहर पर्रिकर राज्य के मुख्यमंत्री हैं. ऐसा कहना है बीजेपी विधायक और गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर माइकल लोबो का है. गोवा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर तथा BJP विधायक माइकल लोबो का कहना है कि जिस दिन मनोहर पर्रिकर गद्दी छोड़ देते हैं, या उन्हें कुछ हो जाता है, राज्य की BJP-नीत गठबंन सरकार के लिए संकट पैदा हो जाएगा. जब तक मनोहर पर्रिकर मुख्यमंत्री हैं, कोई संकट नहीं है.

बीजेपी विधायक माइकल लोबो ने आगे कहा कि 'वह (गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर) बहुत बीमार हैं. लोगों को समझना होगा कि वह बीमार हैं. जो बीमारी उन्हें है, उसका कोई उपचार नहीं है. परमात्मा की कृपा है, वह अब तक ज़िन्दा हैं. परमात्मा ने उन्हें काम करते रहने का आशीर्वाद दिया है."

