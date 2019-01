BJP विधायक साधना सिंह ने मायावती पर कर दी ऐसी टिप्पणी कि मचा घमासान, बसपा का पलटवार

यूपी की मुगलसराय से भाजपा विधायक साधना सिंह की बसपा मुखिया मायावती पर की गई टिप्पणी से घमासान मच गया है. सोशल मीडिया पर साधना सिंह के भाषण का वीडियो वायरल होते ही बसपा ने पलटवार कर बीजेपी पर निशाना साधा है. दरअसल एक कार्यक्रम में बोलते हुए साधना सिंह मायावती पर बहुत कुछ विवादित बातें कह गईं. उन्होंने मायावती को किन्नर से भी बदतर बताते हुए कहा कि वह न महिला हैं और न पुरुष. गेस्ट हाउस कांड का हवाला देते हुए कहा कि चीरहरण होने के बाद भी वह गठबंधन कर रहीं हैं. जबकि बीजेपी के नेताओं ने ही उनका मान-सम्मान बचाया था.

विधायक साधना सिंह ने और भी बहुत कुछ बसपा मुखिया मायावती के बारे में कहा. मुगलसराय से बीजेपी विधायक साधना सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए यह बातें कहीं.

SC Mishra(BSP) on Sadhna Singh's (BJP) remark on Mayawati: The words she used for our party chief shows the level of BJP. After the announcement of this coalition (SP-BSP), BJP leaders have lost their mental balance & they should be admitted to mental hospitals in Agra & Bareilly pic.twitter.com/py4L7c2z9c