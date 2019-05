राजस्थान की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर बोलीं मायावती: अलवर गैंगरेप के दोषी को फांसी पर लटकाना चाहिए

राजस्थान के अलवर में पति के सामने महिला की गैंगरेप की घटना से आक्रोश का माहौल है. अब इस मामले में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी दोषियों को सजा देने की मांग की है. मायावती ने कहा है कि अलवर गैंगरेप केस के दोषियों को अंतिम सांस तक फांसी की सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने इस मामले में कांग्रेस सरकार पर भी हमला बोला और है सुप्रीम कोर्ट से राज्य की कांग्रेस सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है. बता दें कि 26 अप्रैल को अलवर में मोटरसाइकिल से दंपत्ति जा रहे थे, तभी आरोपियों ने उनकी बाइक रोक कर महिला से उसके पति के सामने गैंगरेप किया और उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया.

बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अलवर गैंगरेप को दोषी को फांसी पर लटका देना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट को राज्य की कांग्रेस सरकार, पुलिस और प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई करना चाहिए. यह मामला सिर्फ दलित से जुड़ा नहीं, बल्कि पूरी महिला से जुड़ा है. लोकसभा चुनाव 2019 में जो राजनेता महिलाओं के खिलाफ अपमानजनक बयानबाजी कर रहे हैं चुनाव आयोग उन पर उचित कार्रवाई नहीं कर रहा है.

BSP Chief Mayawati: The Election Commission is not taking appropriate action against political leaders who are making derogatory remarks against women, during the ongoing Lok Sabha elections. https://t.co/2JVPMChkzX