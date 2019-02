बजट 2019 : टैक्स में छूट को लेकर न रहें किसी गलतफहमी में, वह नहीं हुआ जो आप सोच रहे हैं

खास बातें सिर्फ 5 लाख तक की सालाना आय वालों को छूट बाकी के लिए जारी रहेंगे पुराने नियम कई लोगों को हुई गलतफहमी

अंतरिम बजट 2019-20 पेश करते हुए, वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने 5 लाख तक सालाना आय वालों को टैक्स में छूट दे दी है लेकिन जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उनके लिए पुराने ही टैक्स के नियम जारी रहेंगे. इस ऐलान के बाद शेयर बाजारों में शुक्रवार को जोरदार तेजी दर्ज की गई है. पीयूष गोयल ने 'प्रधानमंत्री श्रम योगी मनधन' योजना की घोषणा की, जिससे असंगठित क्षेत्र के 15,000 रुपये तक की मासिक आय प्राप्त करनेवाले कामगारों को 3,000 रुपये प्रति माह का मासिक पेंशन दिया जाएगा. गोयल ने कहा कि इस योजना से 10 करोड़ कामगारों को लाभ होगा जो कि असंगठित क्षेत्र के लिए अगले पांच सालों तक विश्व की सबसे बड़ी पेंशन योजना होगी. उन्होंने कहा कि मेगा पेंशन योजना से असंगठित क्षेत्र के सभी कामगारों को लाभ होगा, जिसमें घरेलू कामगार, रिक्शा चालक, कृषि मजदूर और बीड़ी मजदूर शामिल हैं. इस योजना के तहत कामगारों को 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद 3,000 रुपये की मासिक पेंशन मिलेगी. इस योजना में कोई भी मजदूर 29 साल की उम्र तक शामिल हो सकता है और उसे 100 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे, जबकि जो मजदूर इसमें 18 साल की उम्र में शामिल होंगे, उसे 55 रुपये प्रति माह जमा कराने होंगे.

गोयल ने कहा कि यह योजना प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना (पीएजेजेबीवाई) और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीआई) के तहत दुर्घटना बीमा योजना के अतिरिक्त है. चुनाव से ठीक पहले इस बजट पर सत्ता और विपक्ष के नेताओं की अलग-अलग प्रतिक्रियाएं हैं. कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने कहा- मार्च से पहले किसानों के खाते में 2 हजार रुपये किसानों के खाते में पहुंच जाएंगे. हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए नोटिफिकेशन लागू कर दी है.

बजट पर नेताओं की प्रतिक्रिया

एसी कमरे में बैठने वाले किसानों का दर्द नहीं समझ सकते, इसी को ध्यान में रखते हुए हमने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम शुरू किया है : पीयूष गोयल

Piyush Goyal: Those sitting in AC rooms cannot understand the plight of the small farmers. Keeping this in mind, we have introduced Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. This is a historic decision. pic.twitter.com/Af14fLvjdT — ANI (@ANI) February 1, 2019

Union Minister Radha Mohan Singh: We have also issued guidelines for Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi scheme. In 2018-19 financial year, for months before March, Rs 2000 will be transferred to farmers' accounts, and in the financial year 2019-20 farmers will get Rs 6000. pic.twitter.com/jDXaurtYDY — ANI (@ANI) February 1, 2019

गृहमंत्री राजनाथ सिंह का बयान- यह एक ऐतिहासिक बजट है. समाज के सभी वर्गों का इसका लाभ मिलेगा.

Home Minister Rajnath Singh on Union #Budget2019: It's a historic budget, and all the sections of the society will benefit from it. pic.twitter.com/IHVvV5dadK — ANI (@ANI) February 1, 2019

किसानों को हर महीने 500 रुपये की मदद से मिल पाएगी : शशि थरूर

S Tharoor, Congress: The whole exercise has turned out to be a damp squib. We've seen one good thing that is tax exemption for the middle class. Rs 6000 in income support for farmers boils down to Rs 500 per month. Is that supposed to enable them to live with the honour&dignity? pic.twitter.com/kZDRhkKSWi — ANI (@ANI) February 1, 2019

किसान, मध्यवर्ग, गरीब और महिलाओं के बारे में बजट में उल्लेख किया गया है : योगी आदित्यनाथ

Chief Minister Yogi Adityanath on #Budget2019: All sections of the society incl farmers, middle class, poor & women have been mentioned in this budget. This budget will help achieve the dream of a 'New India'. pic.twitter.com/s06XQCfMXU — ANI UP (@ANINewsUP) February 1, 2019

