बजट 2020 : मोदी सरकार पर बरसीं ममता, कहा- सार्वजनिक संस्थानों पर हमला करने की योजना

एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने के केंद्र सरकार के प्रस्ताव की पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को आलोचना की और इसे सार्वजनिक संस्थानों की विरासत पर ‘‘हमला'' करने की योजना बताया.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बीमा क्षेत्र की बड़ी कंपनी को सरकार की विनिवेश पहल के तौर पर सूचीबद्ध किया जाएगा. उन्होंने 2020-21 केंद्रीय बजट पेश करते हुए कहा कि केंद्र का आरंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिए एलआईसी में अपनी कुछ हिस्सेदारी बेचने का प्रस्ताव है.

I am shocked & appalled to see how the Central Government plans to ambush the heritage & legacy of public institutions.



It's the end of a sense of security.



Is it also the end of an era?#LIC#IndianRailways#AirIndia#BSNL