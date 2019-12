CAA Protest की वजह से यूपी के 21 जिलों में इंटरनेट बंद, डीजीपी ने कहा- हिंसा में शामिल लोगों को नहीं बख्शेंगे

नागरिकता कानून (CAA) को लेकर हुई हिंसा के बाद एक बार फिर उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शुक्रवार को 21 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया है. यूपी के डीजीपी ओपी सिंह ने कहा, ''कानून-व्यवस्था की स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है. हमने 21 जिलों में इंटरनेट सेवाओं को निलंबित कर दिया है, स्थिति की मांग के अनुसार बहाल किया जाएगा.'' DGP ने यह भी कहा, "मासूमों को हाथ भी नहीं लगा रहे हैं, और जो इसमें (हिंसा में) शामिल हैं, उन्हें हम नहीं बख्शेंगे. इसीलिए हमने कई संगठनों के सक्रिय सदस्यों को गिरफ्तार किया है, भले ही वह PFI हो या कोई अन्य राजनैतिक दल... राज्य के 21 जिलों में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं."

OP Singh, UP DGP: We are not touching innocents and we will not spare people who were involved in it (violence). And that is the reason we have arrested active members of many organisations, whether it is PFI or any other political parties. #CAAProtestshttps://t.co/puFTLUNPhE