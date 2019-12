CAA Protest: मंगलुरु में हुई हिंसा में पुलिस ने पत्थर फेंक रहे प्रदर्शनकारियों का VIDEO किया जारी

संशोधित नागरिकता कानून (CAA) के खिलाफ मंगलुरु में हुई हिंसा के बाद पुलिस ने कुछ वीडियो क्लिप जारी किए हैं, जिनमें कथित तौर पर प्रदर्शनकारी एक ऑटो-ट्रॉली में पत्थर भरकर लाते हुए और उन्हें पुलिसकर्मियों पर फेंकते हुए तथा सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की कथित तौर पर कोशिश करते हुए दिख रहे हैं. वीडियो में प्रदर्शनकारी अपनी पहचान छिपाने के लिए कपड़ों से अपना चेहरा छिपाए हुए और सबूत मिटाने की कोशिश में सीसीटीवी कैमरों को तोड़ने की कोशिश करते हुए भी दिख रहे हैं.

ये वीडियो फुटेज पिछली रात जारी किए गए जब विपक्षी कांग्रेस और जद (एस) ने दावा किया कि गोलीबारी में मारे गए लोग 'बेकसूर' थे और उनका हिंसा से दूर-दूर तक लेना-देना नहीं था. पूर्व मुख्यमंत्रियों- सिद्धारमैया और एच डी कुमारस्वामी ने मृतकों के परिवार से मुलाकात की और दोनों ने प्रत्येक परिवार के सदस्यों को पांच-पांच लाख रुपये का चेक दिया. यह उस 10 लाख रुपये के अनुदान से अलग था जो राज्य सरकार की तरफ से उन परिवारों को दिया गया जिन्होंने पिछले गुरुवार को पुलिस की गोलीबारी में अपने प्रियजन खोए थे.



Mangaluru City Police have released videos showing how the riots were planned & executed during last week's #CAAProtests.



Isn't it clear that the "Bloody Hand" of @INCIndia is all over violent protests across India?



Is there any doubt left that #CongressSponsoredViolence? pic.twitter.com/grAYjC0dfb