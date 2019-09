मां-बेटी ने चेन छीन कर भाग रहे बदमाश को बाइक सहित नीचे गिराया, फिर जमकर की पिटाई...देखें Video

बाहरी दिल्ली के नांगलोई इलाके से एक चेन स्नैचिंग की घटना घटना सामने आई है. इस घटना का वीडियो खूब वायरल हो रहा है. वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि मां-बेटी ने उनकी सोने की चेन छीनकर भागने की कोशिश कर रहे मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश को पकड़ लिया. मौके पर ही आस-पास के लोग इकट्ठा हो गए, जिसके बाद चेन छीनने की कोशिश करने वाले बदमाश की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी. हालांकि दूसरा बदमाश भागने में कामयाब हो गया. यह सारा माजरा सीसीटीवी में कैद हो गया.

#WATCH: Bike borne chain snatchers caught red-handed by a woman and her daughter in Nangloi, Delhi on August 30. The chain snatchers were later arrested by police. pic.twitter.com/vdLpztOKYw