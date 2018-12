छत्तीसगढ़: बघेल की टीम में बगावत के सुर! विधायक बोले- मंत्रियों की लिस्ट में नहीं है मेरा नाम, उम्मीद है न्याय मिलेगा

छ्त्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश सिंह बघेल के कैबिनेट विस्तार के दिन ही उनकी टीम में बगावत के सुर देखने को मिले हैं. मंत्रियों की लिस्ट में अपना नाम न पाकर कांग्रेस के एक विधायक ने कहा कि नेहरू-गांधी परिवार के साथ तीन पीढ़ियों का जुड़ाव है. मैं उनसे हमेशा न्याय की उम्मीद करता हूं. न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस विधायक अमितेश शुक्ला का कहना है, 'मुझे पता चला है कि आज कैबिनेट मंत्रियों के रूप में शपथ लेने जा रहे लोगों की सूची में मेरा नाम नहीं है... हमारा परिवार नेहरू-गांधी परिवार के साथ तीन पीढ़ियों से जुड़ा रहा है... मैं उनसे हमेशा न्याय की आशा करता हूं...'

बता दें, मंगलवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने मंगलवार को नौ विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई. राजधानी रायपुर के पुलिस परेड मैदान में मंगलवार को विधायक रविन्द्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, जय सिंह अग्रवाल, शिव डहरिया, महिला विधायक अनिला भेड़िया, रुद्र गुरु, प्रेमसाय सिंह टेकाम और उमेश पटेल ने मंत्री पद की शपथ ली.

Amitesh Shukla,Congress MLA,Chhattisgarh:I've come to know that my name is not in the list of people who'll be taking take oath as cabinet ministers today.Our family has been associated with the Nehru-Gandhi family for the past 3 generations. I'll always expect justice from them. pic.twitter.com/XZYEt9PIuL