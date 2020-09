दंगों की चार्जशीट को लेकर चिदंबरम ने कसा तंज, 'क्या दिल्ली पुलिस भूल गई....'

पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, "दिल्ली पुलिस ने दिल्ली दंगों के मामले में एक पूरक आरोप पत्र में सीताराम येचुरी और कई अन्य विद्वानों और कार्यकर्ताओं का नाम लेते हुए आपराधिक न्याय प्रणाली का उपहास उड़ाया है."

Delhi Police have brought the criminal justice system to ridicule by naming Mr Sitaram Yechury and many other scholars and activists in a supplementary charge sheet in the Delhi riots case