अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने की चीन की आलोचना, कहा- भारत की LAC के पास पहुंच गई है चीनी सेना

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पोम्पियो और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी - फाइल फोटो

खास बातें चीन की सैन्य हरकतों पर माइक पॉम्पियो का बयान

कहा- सत्तावादी शासन की तरह पेश आ रहा चीन

'भारत के लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के करीब पहुंची चीनी सेना'

अमेरिकी विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने सोमवार को कहा कि चीन असली अथॉरिटेरियन रिजीम यानी सत्तावादी शासन की तरह हरकतें कर रहा है. उन्होंने कहा कि सत्तावादी शासन की तरह कदम उठाते हुए चीन ने अपनी सेना को भारत की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल (Line of Actual Control- LAC) के करीब तक भेज दिया है. माइक पॉम्पियो ने AEI (American Enterprise Institute) मार्क थिसेन और डेनिएल लेट्का के पॉडकॉस्ट 'What The Hell Is Going On?' में बातचीत में कहा कि 'हम लगातार देख रहे हैं कि चीन उत्तरी भारत की सीमा की लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा रहा है.'