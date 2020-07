चीनी ऐप्स पर बैन लगाना सरकार का 'डिजिटल स्ट्राइक': केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद

केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने देश में चीनी मोबाइल ऐप्स को बैन किए जाने के केंद्र सरकार के कदम को चीन के ऊपर डिजिटल स्ट्राइक बताया है. उन्होंने गुरुवार को पश्चिम बंगाल में एक रैली में कहा कि भारत ने चीन पर डिजिटल स्ट्राइक किया है. न्यूज एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया के मुताबिक प्रसाद ने कहा, 'हमने देश के लोगों को डेटा की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इन चीनी ऐप्स पर बैन लगाया है. यह एक डिजिटल स्ट्राइक था.'

We banned Chinese apps to protect data of countrymen; it was a digital strike: Ravi Shankar Prasad tells Bengal BJP rally