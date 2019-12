कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रपति से मिले विपक्ष के नेता, CAA को वापस लेने की मांग

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) के नेतृत्व में विपक्षी दलों के नेताओं ने जामिया मिल्लिया इस्लामिया (Jamia Millia Islamia incident) में पुलिस कार्रवाई को लेकर मंगलवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात की. विपक्ष ने जामिया के छात्रों पर रविवार को हुई पुलिसिया कार्रवाई के मामले में न्यायिक जांच की मांग की है. राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बाद करते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पूर्वोत्तर में जो हालात हैं वह अब पूरे देश में फैल रहा है. यह अब दिल्ली के जामिया विश्वविद्यालय तक भी आ गया है. यह काफी गंभीर हालात है. हमें डर है कि यह हालात और फैलेंगे. पुलिस हालात को सही से हैंडल नहीं कर रही है. दिल्ली में पुलिस जामिया के महिला हॉस्टल में घुसी और बच्चियों को बाहर निकाला जो गलत था. मुझे लगता है कि आपने देखा है कि बीजेपी और मोदी सरकार सिर्फ लोगों की आवाज को बंद करने आई है. यह स्वीकार नहीं किया जा सकता है. लोकतंत्र में सरकार का यह रवैया स्वीकार नहीं होगा.

Sonia Gandhi: The situation in the Northeast which is now spreading throughout country including the capital because of the act, is a very serious situation, we fear that it may spread even further.We're anguished at the manner in which police dealt with peaceful demonstration. https://t.co/nzx0InFcFZpic.twitter.com/Vuu9CCHNP5