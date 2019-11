CM फडणवीस ने दिल्ली में भाजपा अध्यक्ष अमित शाह से की मुलाकात, इन मुद्दे पर हुई चर्चा

महाराष्ट्र में सरकार गठन को लेकर भाजपा और सहयोगी शिवसेना के बीच जारी सियासी रस्साकशी के बीच महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोमवार को पार्टी अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से दिल्ली में मुलाकात की. पार्टी सूत्रों ने बताया कि फडणवीस गृहमंत्री एवं पार्टी अध्यक्ष शाह से मिलने के लिए सोमवार को सुबह दिल्ली पहुंचे थे. यह मुलाकात शाह के आवास पर हुई. फडणवीस ने मुलाकात के बाद पत्रकारों से कहा कि महाराष्ट्र में जल्द से जल्द सरकार बनाने की जरूरत है और ऐसा किया जाएगा.

महाराष्ट्र में सियासी खींचतान के बीच सोनिया गांधी से मुलाकात कर सकते हैं शरद पवार, अजीत पवार ने कहा...

