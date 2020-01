कॉमेडियन कुणाल कामरा को 4 एयरलाइन्स ने किया बैन, पत्रकार को सवाल पूछकर कर दिया था परेशान

इंडिगो, एअर इंडिया, स्पाइसजेट और गोएयर एयरलाइन्स ने पत्रकार अर्णब गोस्वामी को कथित तौर पर परेशान करने को लेकर स्टैंड-अप कॉमेडियन कुणाल कामरा पर अपनी विमानन कंपनियों के जरिए यात्रा करने पर रोक लगा दी. कामरा ने मुंबई से लखनऊ की अपनी एक उड़ान के दौरान पत्रकार को कथिततौर पर परेशान किया था. इंडिगो ने जहां कामरा पर छह माह की रोक लगाई है वहीं एयर इंडिया ने आगे की नोटिस तक उसकी उड़ान पर रोक लगा दी है.

उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी घटना पर संज्ञान लिया और भारत की अन्य एयरलाइंस से कामरा पर इसी तरह की पाबंदी लगाने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि आपत्तिजनक व्यवहार जो उकसावे वाला हो और विमान के अंदर अराजकता पैदा करता हो, वह पूरी तरह से अस्वीकार्य है और हवाई यात्रा करने वाले लोगों की जिंदगियों को खतरे में डालने वाला है.

एअर इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि कामरा सरकारी एयरलाइन से उड़ान नहीं भर पाएंगे, हालांकि उन्होंने पाबंदी की अवधि के बारे में कोई जानकारी नहीं दी. कामरा ने मुंबई से लखनऊ के लिए इंडिगो की एक उड़ान में मंगलवार को रिपब्लिक टीवी के संपादक को परेशान किया था. एयरलाइन ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘मुंबई से लखनऊ के लिए उड़ान 6 ई 5317 में हुई ताजा घटना के आलोक में हम यह सूचित करना चाहते हैं हम श्रीमान कुणाल कामरा के इंडिगो से सफर करने पर छह महीने के लिए रोक लगाते हैं क्योंकि विमान में उनका बर्ताव अस्वीकार्य था.''

Dear Journalist, It's easy to abuse politicians but difficult to live their life. We don't hv any privacy anywhere but u hv. We are into a great thankless job of serving people & u r in bootlicking job of pleasing ur paymasters. Who's brat of Whom country knows it inside out? https://t.co/eJiifxKxHP

इस मामले में सोशल मीडिया पर कई तरह के ट्वीट आए हैं. राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के नेता तेजस्वी यादव ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने लिखा, '''प्रिय पत्रकार, नेताओं को गाली देना आसान है लेकिन उनकी ज़िंदगी जीना मुश्किल. हमारी कहीं भी कोई प्राइवेसी नहीं होती है लेकिन आपकी होती है. हम लोगों की सेवा करने का ऐसा काम कर रहे हैं, जिसके लिए कोई हमारा शुक्रगुज़ार नहीं होता.''

वहीं, कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट किया, ‘‘उम्मीद है कि इंडिगो6ई उड़ान के दौरान इंजन बंद हो जाने, इंजन में कंपन, केबिन प्रेशर समाप्त होने,संदिग्ध तेल रिसाव, खराब इंजन, इंजन खराब होने की खबरों पर ज्यादा ध्यान देगी जो कि यात्रियों की सुरक्षा से खिलवाड़ है न कि सत्ता में बैठे लोगों के इशारों पर काम करेगी.''

The truth is that it was time someone gave him a taste of his own medicine. These are the words he regularly uses to berate his innocent victims, except he does so in a hectoring, bullying manner & at higher volume & pitch than @kunalkamra88 does in this video. https://t.co/e94B8WcEtj