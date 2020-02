शाहीन बाग प्रदर्शन में बुर्का पहनकर पहुंची यूट्यूबर तो मचा हंगामा, शक होने पर प्रदर्शनकारियों ने किया हंगामा, किया पुलिस के हवाले

दिल्ली के शाहीन बाग इलाके से बुधवार सुबह पुलिस बुर्का पहनकर पहुंची एक महिला को अपने साथ ले गई, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिन-रात चल रहे धरने की जगह पर महिला की मौजूदगी से गड़बड़ी का शक होने लगा था. चश्मदीद गवाहों के मुताबिक, बुर्का पहनकर पहुंची इस महिला - जिसकी पहचान गुंजा कपूर के रूप में हुई है - की वजह से शक पैदा होने लगा था, क्योंकि वह 'बहुत ज़्यादा सवाल पूछ रही' थी. कुछ प्रदर्शनकारियों ने महिला की तलाशी लिए जाने की ज़िद की, जिसमें उसके पास से एक कैमरा बरामद हुआ. इसके बाद वहां हंगामा मच गया, और महिला को कई महिलाओं ने पकड़ लिया. बाद में, पुलिस प्रदर्शनस्थल पर आकर उसे अपने साथ ले गई.

#WATCH Political analyst Gunja Kapoor extricated by police after protestors at Delhi's Shaheen Bagh alleged that she was wearing a 'burqa' and filming them. #Delhipic.twitter.com/llRiKhMvOd