साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी का जिक्र 'भूले' राष्ट्रपति ट्रंप, कांग्रेस ने पूछा सवाल- जानते भी हैं...

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सोमवार को साबरमती आश्रम पहुंचे. उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण करके उनका नमन किया. हालांकि, आश्रम के विजिटर बुक में महात्मा गांधी का जिक्र नहीं करने पर कांग्रेस ने ट्रंप पर सवाल उठाए हैं. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने कहा कि विजिटर बुक में ट्रंप ने महान महात्मा गांधी का जिक्र नहीं किया. उन्होंने सवाल पूछा कि क्या वह जानते हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे?

तिवारी ने अपने ट्वीट में एक तस्वीर साझा करते हुए लिखा- यह नोट का एक स्नैपशॉट है, जो किसी ने भेजा है. यह जाहिर तौर पर डोनाल्ड ट्रंप का साबरमती का नोट है. इसमें महात्मा गांधी का उल्लेख नहीं है. क्या वह जानते भी हैं कि मोहनदास करमचंद गांधी कौन थे?

This is a snapshot of the note that someone sent. It ostensibly is @realDonaldTrump ‘s note at Sabarmati. No mention of the Great Mahatma. Does he even know who Mohandas Karamchand Gandhi was ? pic.twitter.com/mY0PfXoWW6 — Manish Tewari (@ManishTewari) February 24, 2020

इससे पहले, भी तिवारी ने ट्रंप की यात्रा को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किए थे. उन्होंने कहा कि भारत एक रणनीतिक भागीदार के बजाय महज एक ऐसा खरीदार बनकर रह गया है, जिसे कोई खास दर्जा प्राप्त नहीं है. ट्रंप की यात्रा से सिर्फ हथियार के बनाने वाली कंपनियों को फायदा होगा.

1/2 Only gainers of @realDonaldTrump 36 hour Tamasha commencing at noon today are going to be Boeing's,Lockheed Martin's,General Atomics & other merchants of death.India has been reduced to a lowly buyer state from a strategic Partner.India has no role in Afghan Peace Process,US. — Manish Tewari (@ManishTewari) February 24, 2020

पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा, "भारत एक रणनीतिक भागीदार के बजाय महज एक ऐसा खरीदार बनकर रह गया है, जिसे कोई खास दर्जा प्राप्त नहीं है. भारत की अफगान शांति प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं हैं." कांग्रेस ने कहा, "डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा से सिर्फ हथियार बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो रहा हैं.

तिवारी ने अपने ट्वीट में लिखा, "आज दोपहर से ट्रंप के लिए शुरू होने वाले 36 घंटे के तमाशे से बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, जनरल एटॉमिक्स और मौत के अन्य सौदागरों को फायदा होने जा रहा हैं."

कांग्रेस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति के रूप में अपने तीन साल के कार्यकाल में वैश्विक बहुपक्षीय समझौतों से पीछे हटे हैं, अमेरिका के करीबी सहयोगियों का अपमान किया. वह विजन से ज्यादा समझौतों को तवज्जो देते हैं.

उल्लेखनीय है कि इससे पहले, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी (Adhir Ranjan Chowdhury) ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए ट्रंप की तुलना एक बॉलीवुड फिल्म के मशहूर विलेन 'मोगैम्बो' से कर डाली. उन्होंने कहा कि देश की सरकार 'मोगैम्बो' को खुश करने के लिए सब कुछ कर रही है.

