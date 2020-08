चीनी सैनिकों की उकसाऊ हरकतों पर कांग्रेस ने PM नरेंद्र मोदी से पूछा - आपकी 'लाल आंख' कब दिखेंगी?

कांग्रेस के प्रमुख प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Singh Surjewala) ने कुछ देर पहले ट्वीट किया, 'देश की सरज़मीं पर क़ब्ज़े का नया दुस्साहस! रोज़ नई चीनी घुसपैठ........पांगोंग सो लेक इलाक़ा, गोगरा व गलवान वैली, डेपसंग प्लैनस, लिपुलेख, डोका लॉ व नाकु लॉ पास. फ़ौज तो भारत माँ की रक्षा में निडर खड़ी हैं, पर मोदी जी की “लाल आँख” कब दिखेंगी?'

कांग्रेस नेता जयवीर शेरगिल ने ट्वीट किया, 'बीजेपी अन्य मुद्दों को लेकर सोशल मीडिया पर डिफेंड करने के लिए ओवर एक्टिव मोड में आ जाती है लेकिन चीन के मुद्दे पर स्लीप मोड में. इन मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कब होगी- किस कारण से चीन में घुसपैठ हुई? यथास्थिति कब बहाल होगी? बेदखल करने के लिए क्या कदम उठाए गए? चीन का नाम लेने से क्यों डरती है सरकार?'

BJP is in “over-active” mode to defend social media cos but in “sleep mode” viz explaining China blunder,when will Press Conference happen on:

1.What led to China incursion?

2.When will status quo be restored?

3.What r steps taken to evict?

4.Why is Govt scared to name China?