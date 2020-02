कांग्रेस ने दिए अपने 'ऑस्कर अवार्ड', पीएम मोदी समेत कई नेताओं का नॉमिनेशन, विजेताओं में ये शामिल

कांग्रेस ने सोमवार को ट्विटर पर अपना 'ऑस्कर' शो आयोजित कर डाला. कांग्रेस ने इस पुरस्कार समारोह की मेजबानी की और अपने राजनीतिक विरोधियों को 'पुरस्कार' भी दिए. पुरस्करों से नवाजे गए नेताओं में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष मनोज तिवारी शामिल हैं. विपक्षी दल कांग्रेस ने सोमवार की सुबह लॉस एंजिल्स में अकादमी पुरस्कार समारोह समाप्त होने के तुरंत बाद दुनिया के इस सबसे प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कारों के अपने संस्करण को ट्विटर पर पोस्ट किया. इसमें चार श्रेणियां थीं जिसमें प्रत्येक में तीन नामांकित थे.

कांग्रेस ने 'बेस्ट एक्टर इन ड्रामेटिक रोल' श्रेणी में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नामांकित किया. इसमें विजेता अरविंद केजरीवाल को बताया गया. इसमें उनका अतीत का एक वीडियो क्लिप दिखाया गया जिसमें वे कह रहे हैं- "मैं अपने जीवन में कभी भी चुनाव नहीं लड़ूंगा और मैं अपने जीवन में कोई पद नहीं रखना चाहता."

एक्शन रोल के लिए एक अन्य 'बेस्ट एक्टर' अवार्ड दिया गया. इसके लिए कांग्रेस ने पीएम नरेंद्र मोदी के अलावा बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चुना. कांग्रेस ने 'निगेटिव रोल में बेस्ट एक्टर' कैटेगरी के 'पुरस्कार' के लिए अमित शाह को 'विजेता' चुना. इस श्रेणी के लिए अन्य नामिनेशन योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर के थे.

Like chai without biscuit, like salt without pepper, no dictatorship is successful without a little 'support' from their friends. Here are the nominees for best actor in a Supporting role. #Oscarspic.twitter.com/eyVKdjigfs