झारखंड में कांग्रेस को मिलीं 16 सीटें, इसमें पार्टी प्रभारी आरपीएन सिंह की भी अहम भूमिका

झारखंड में कांग्रेस को इस बार 16 सीटें मिली हैं और जेएमएम के साथ सरकर में उसकी अहम भूमिका होगी. कांग्रेस की इस बड़ी सफलता में पार्टी के नेता और राज्य के प्रभारी बनाए गए आरपीएन सिंह की भी बड़ी भूमिका रही है. आरपीएन सिंह ने राज्य कांग्रेस नेताओं के साथ मिलकर प्रत्याशियों के चयन में पूरी तरह से स्वायत्ता बरती और स्थानीय मुद्दों के हिसाब से पूरी रणनीति बनाई. आरपीएन सिंह ने प्रत्याशियों के नाम तय करने में राज्य इकाई को पूरी तरह से स्वतंत्र रखा और किसी भी तरह से गुटबाजी नहीं दिखी. आरपीएन सिंह पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और कांग्रेस के अच्छे रणनीतिकारों में से एक हैं और कई बार मीडिया में पार्टी की ओर से बड़े मुद्दों पर राय रखते हैं. झारखंड विधानसभा चुनाव में पार्टी की ओर से जारी किए गए घोषणापत्र में किए गए वादों पर भी आरपीएन सिंह की भूमिका थी जिसमें जिसमें हर परिवार को नौकरियां, किसानों के लिए कर्ज माफी व रांची में मेट्रो रेल सहित कई वादे किए गए. घोषणापत्र जारी करते हुए आरपीएन सिंह ने कहा, "अगर राज्य में गठबंधन सरकार बनती है, तो सभी लंबित सरकारी रिक्तियों को छह महीने में भर दिया जाएगा. जब तक हर परिवार के एक सदस्य को नौकरी नहीं दी जाती, तब तक एक सदस्य को बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा."

Congress incharge for Jharkhand, RPN Singh has called a meeting of newly elected party MLAs at Congress office in Ranchi shortly. #JharkhandElectionResults (file pic) pic.twitter.com/dFFl9hAnCC