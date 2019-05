राजीव गांधी पर पीएम के बयान के बाद बोले आनंद शर्मा- पीएम मोदी का कोई परिवार नहीं इसलिए वह अकेले जाते हैं

पूर्व पीएम राजीव गांधी (Rajiv Gandhi) पर पीएम मोदी (Narendra Modi) के बयान के बाद सियासी गलियारों में बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है. विपक्ष इस मुद्दे पर पीएम मोदी की जमकर आलोचना कर रहा है. पीएम मोदी ने राजीव गांधी के बारे में कहा था कि वह आईएनएस विराट (INS VIRAAT) पर छुट्टियां मनाने जाते थे. पीएम मोदी के इस बयान पर अब कांग्रेस (Congress) के सीनियर नेता आनंद शर्मा (Anand Sharma) की प्रतिक्रिया आई है. उन्होंने कहा, 'कोई भी पीएम ऐसा करेगा लेकिन इस प्रधानमंत्री (Narendra Modi) का कोई परिवार नहीं है. अगर उनका भी परिवार होता तो वह भी वहां जाते. लेकिन वह अकेले जाते हैं क्योंकि वह परिवार से संबंधित नहीं हैं और परिवार के प्रति उनके मन में कोई सम्मान नहीं है.'

#WATCH Anand Sharma, Congress on PM Modi's comment on INS Viraat: Any PM would do so but this PM has no family,if he had family then he would also be going there, but he goes alone because he has no connect with a family or any respect for family values. (09/05/2019) pic.twitter.com/N9sKN7iQ2D