GDP को लेकर BJP सांसद के बयान पर चिदंबरम बोले- अब अर्थव्यवस्था को भगवान बचाए

जेल में बंद कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने ट्वीट कर भाजपा पर हमला बोला है. चिदंबरम ने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की GDP को लेकर की गई टिप्पणी को लेकर पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने मंगलवार को भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि अब देश की अर्थव्यवस्था को भगवान बचाए. उन्होंने ट्वीट किया, ''जीडीपी के आंकड़ों का कोई मतलब नहीं रह गया, निजी कर में कटौती होगी, आयात शुल्क में बढ़ोतरी की जाएगी. सुधार को लेकर भाजपा के ये विचार हैं.''



GDP numbers are irrelevant, personal tax will be cut, import duties will be increased.



These are BJP's ideas of reforms.



God save India's economy.