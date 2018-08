1984 दंगों को लेकर राहुल के बचाव में आए चिदंबरम: मनमोहन सिंह ने माफी मांगी थी, अब राहुल को जिम्मेदार ठहराना गलत

1984 दंगों को लेकर राहुल गांधी के बयान के बाद सियासत गर्म है. 1984 में सिख दंगे को लेकर राहुल गांधी के बयान पर कांग्रेस नेता पी चिदंबरम ने कहा कि कांग्रेस 1984 में सत्ता में थी. 1984 में काफी भयावह चीज हुई थी, जिसके लिए मनमोहन सिंह ने संसद में माफी मांगी थी. उसके लिए आप राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, वह तब 13 या 14 साल के थे. उन्होंने किसी को दोषमुक्त नहीं किया. दरअसल, साल 1984 के सिख विरोधी दंगों में कांग्रेस पार्टी की ‘संलिप्तता’ के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में राहुल ने उस घटना को ‘त्रासदी’ और ‘दर्दनाक अनुभव’ करार दिया, लेकिन इस बात से सहमत नहीं हुए कि कांग्रेस इसमें ‘शामिल’ थी. उन्होंने कहा, ‘मैं समझता हूं कि किसी के खिलाफ की गई कोई भी हिंसा गलत है. भारत में कानूनी प्रक्रियाएं चल रही हैं, लेकिन जहां तक मेरी राय है, उस दौरान हुई किसी भी गलती के लिए सजा मिलनी चाहिए...मैं इसमें 100 फीसदी समर्थन दूंगा.

Congress was in office in 1984. A very terrible thing happened in 1984 for which Dr Manmohan Singh aplogised in Parliament. You can't hold Rahul Gandhi responsible for that, he was 13 or 14. He hasn't absolved anyone: P Chidambaram on statement R Gandhi's made on 1984 riots y'day pic.twitter.com/X1HmU0s9eX