कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, 'इन 3 बातों से बर्बाद हुई अर्थव्यवस्था...'

राहुल गांधी ने कहा कि पहला वीडियो सोमवार को सुबह 10 बजे उनके सभी सोशल मीडिया चैनलों पर देखा जा सकेगा.

ट्वीट के साथ एक छोटे वीडियो में, कांग्रेस नेता ने कहा कि भाजपा सरकार ने भारत में असंगठित कार्यबल पर हमला किया है. 26 सेकेंड के वीडियो में राहुल गांधी ने कहा, '' मैं आपको तीन बड़े उदाहरण दूंगा - नोटबंदी, त्रुटिपूर्ण जीएसटी और लॉकडाउन.''

Watch my video series on how the Modi Govt has destroyed Indian economy.



First video tomorrow at 10am on all my social media channels.



देखिए मेरी वीडियो श्रृंखला कि मोदी सरकार ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे नष्ट किया।



मेरे सभी सोशल मीडिया चैनलों पर पहला वीडियो कल सुबह 10 बजे। pic.twitter.com/AZBhObLxop