डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला, रणदीप सुरजेवाला ने बताई कार्रवाई की वजह

कर्नाटक कांग्रेस के दिग्गज नेता डीके शिवकुमार (DK shivakumar) को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग (Money Laundering) के मामले में गिरफ्तार किया है. गिरफ्तारी के बाद डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को मेडिकल जांच के लिए ईडी (ED) की टीम कड़ी सुरक्षा में आरएमएल अस्पताल लेकर गई. डीके शिवकुमार (DK Shivakumar) को कल ईडी राउस एवेन्यू कोर्ट में दोपहर 2 बजे के बाद पेश करेगी. डीके शिवकुमार की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला बोला. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार की विफलताओं एवं 'आर्थिक आपातकाल' पर पर्दा डालने की कोशिश के तहत यह करवाई की गई है.

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कर्नाटक के दिग्गज कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार को प्रवर्तन निदेशालय ने किया गिरफ्तार

कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला (Randeep Surjewala) ने कहा कि शिवकुमार निर्दोष थे और निर्दोष हैं और पार्टी अदालत एवं जनता के सामने इसका सबूत देगी. उन्होंने यह भी कहा कि शिवकुमार के खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की जा रही है.

An economic emergency is prevailing in the country.



In an attempt to draw away attention from their own misdeeds, the BJP Govt is taking false actions against @INCIndia leaders.



Illegal arrest of Shri D.K. Shivakumar is one more such instance.#BJPVendettaPoliticspic.twitter.com/DYOrESOTub