राहुल गांधी का मोदी सरकार पर निशाना: अभी तो कई टाइपो एरर निकलेंगे, नोटबंदी, GST में भी आएंगे सामने

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार पर निशाना साधा. राफेल डील मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के सवाल पर उन्होंने कहा कि अभी तो पीएम मोदी सरकार के टाइपो एरर निकलने शुरू हुए हैं. मोदी सरकार के अभी कई और टाइपो एरर निकलेंगे. राहुल ने कहा, 'सरकार में अब कई टाइपो एरर निकलेंगे. एक के बाद एक टाइपो एरर दिखेंगे. जीएसटी, नोटबंदी में और सरकार के हर फैसले में टाइपो एरर दिखेगा. नोटबंदी दुनिया का सबसे बड़ा स्कैम था. इसका लक्ष्य था अपने मित्रों को पैसा बांटा जाए.' उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी का हिंदुस्तान 'अमीरों का हिन्दुस्तान' है. साथ ही उन्होंने कहा कि किसानों के कर्ज माफी के लिए हम केंद्र सरकार पर दबाव बनाएंगे.राहुल ने कहा, 'हिंदुस्तान में एक तरफ मजदूर किसान हैं तो दूसरी तरफ 15 -20 अमीर है. मोदी जी ने साढ़े तीन लाख करोड़ रुपए 15-20 लोगों के जेब में डाला है. हमारी चुनाव में जीत हिंदुस्तान के गरीब जनता की है. मोदी जी के दो हिंदुस्तान हैं. एक हिंदुस्तान 15-20 लोगों का कर्ज माफी का, दूसरा गरीब लोगों का और किसानों का है. हमनें वादा किया किया था दस दिन के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे. दो राज्यों में छह घंटे भी नहीं लगे और तीसरे राज्यों में भी जल्द कर्ज माफ होगा. मोदी जी चार साल से पीएम हैं, किसान का एक रुपया माफ नहीं किया.

Congress President Rahul Gandhi: JPC, #Rafale, farm loan waivers, demonetization, typo errors will soon emerge in everything. People have been lied to, farmers & small traders are being looted. Demonetization is the biggest scam in the world. pic.twitter.com/gP9QTxj6eF