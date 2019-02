इंदिरा गांधी की हत्या पर बोले राहुल गांधी- मां से भी बढ़कर थीं, मुझे बैडमिंटन सिखाने वाले बॉडीगार्ड ने की हत्या

कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी(Rahul Gandhi) ने शनिवार को दिल्ली में विश्वविद्यालय के छात्रों को संबोधित किया. पुलवामा के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के साथ शुरू हुए इस कार्यक्रम के दौरान राहुल गांधी ने दावा किया कि उनकी सरकार आने पर अर्धसैनिक बलों के जवानों को भी शहीद का दर्जा दिया जाएगा. लोकसभा चुनाव के मद्देनजर युवाओं से रूबरू होने के लिए आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी ने कई मुद्दों पर अपनी राय रखी. दादी इंदिरा गांधी की हत्या के मामले को भी उन्होंने याद किया. राहुल गांधी ने कहा- जब मेरी दादी की मौत हुई थी, तब मेरे पापा बंगाल में थे, मेरी दादी मेरे लिए मां से भी बढ़कर थीं. मेरी दादी की हत्या उनकी सिक्योरिटी वालों ने की थी. उनमें सतवंत सिंह( बॉडीगार्ड) ने मुझे बैडमिंटन सिखाया था.

राहुल गांधी ने कहा कि हमने पारदर्शिता बढ़ाने और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए आरटीआई को लागू किया था. आज मोदी सरकार ने आरटीआई को बर्बाद कर दिया गया है. नरेन्द्र मोदी जी ने नोटबंदी करके आपकी जेब से पैसा निकालकर चोरों की जेब में डाला है. हिंदुस्तान के इतिहास में नोटबंदी सबसे बड़ा घोटाला है. एक दिन ये सच्चाई निकलेगी. हिंदुस्तान में सबसे बड़ा भ्रष्टाचार जमीनों में होता है. नरेन्द्र मोदी ने पहला काम जमीन अधिग्रहण बिल को रद्द करने का किया क्योंकि, वो जमीनों को हिंदुस्तान के 15-20 उद्योगपतियों को देना चाहते थे. हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जो कहते हैं उसकी अनुभूति पूरे सिस्टम में जाती है. यदि प्रधानमंत्री नफरत के माहौल की निंदा करें और भाईचारे, प्यार का संदेश दें तो नफरत का माहौल अपने आप ठंडा हो जायेगा.

