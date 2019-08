राहुल गांधी ने पाकिस्तान को लिया आड़े हाथ, कहा- कश्मीर में पाक फैला रहा है हिंसा

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने जम्मू-कश्मीर को भारत का आंतरिक मामला करार दिया है. इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान को आड़े हाथ भी लिया है. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में जो हिंसा हो रही है, उसका पाकिस्तान समर्थन कर रहा है. राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा, 'मैं कई मुद्दों पर सरकार से असहमत हूं. लेकिन मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कश्मीर भारत का आंतरिक मामला है. इस मामले में पाकिस्तान और अन्य किसी भी देश के हस्तक्षेप की कोई जगह नहीं है. जम्मू-कश्मीर में हिंसा हो रही है. इस हिंसा का पाकिस्तान समर्थन कर रहा है. पाकिस्तान पूरी दुनिया में आंतकवाद का पोषक है.'

There is violence in Jammu & Kashmir. There is violence because it is instigated and supported by Pakistan which is known to be the prime supporter of terrorism across the world.