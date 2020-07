कांग्रेस को याद आए बरसों से बिसराए हुए नरसिम्हा राव, गांधी परिवार ने पत्र लिखकर की प्रशंसा

पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिंह राव की तारीफ करते हुए सोनिया गांधी ने पत्र में लिखा, “राज्य और राष्ट्रीय राजनीति में एक लंबे कैरियर के बाद वह गंभीर आर्थिक संकट के समय भारत के प्रधानमंत्री बने. उनके साहसिक नेतृत्व के माध्यम से, हमारा देश कई चुनौतियों को सफलतापूर्वक पार करने में सक्षम हुआ. 24 जुलाई, 1991 का केंद्रीय बजट और हमारे देश के आर्थिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया, "

आपको बता दें कि ऐसा पहली बार है जब सोनिया गांधी सार्वजनिक रूप से श्री राव के योगदान को स्वीकार कर रही हैं और उनकी प्रशंसा कर रही हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री की विरासत को उपयुक्त बनाने के प्रयास से प्रेरित है.

Under the leadership of Former PM #PVNarasimhaRao & the then Finance Minister Dr. Manmohan Singh, India unleashed an era of reforms to take our economy & society to new heights. Ever since, we've seen a booming growth in terms of GDP as well as in the living standards of people. pic.twitter.com/ZsMrxY3Ary