पी चिदंबरम के समर्थन में कांग्रेस ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, ट्वीट कर लिखा- ऐसी सरकार जो सच बोलने पर...

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया मामले में अग्रिम जमानत याचिका हाईकोर्ट से खारिज होने के बाद कांग्रेस ने आधिकारिक तौर पर ट्विटर पर ट्वीट करते हुए उनका समर्थन किया है. कांग्रेस ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि सच तलाशने की उनकी इस मुहिम में हम उनके साथ खड़े हैं फिर चाहे जो हो जाए. कांग्रेस ने ट्वीट में लिखा, ''ऐसी सरकार जो सच बोलने पर अपने नागरिकों पर अत्‍याचार करती है वह वास्‍तव में ऐसा करके बार-बार अपने कायरतापूर्ण रवैये को प्रदर्शित करती है. पी चिदंबरम (@PChidambaram_IN) बेहद काबिल और सम्‍मानित नेता हैं, उन्‍होंने पूर्ण समर्पण और विनम्रता से देश की सेवा की है. सच तलाशने की उनकी इस मुहिम में हम उनके साथ खड़े हैं फिर चाहे जो हो जाए.''

प्रियंका के बाद राहुल गांधी आए चिदंबरम के साथ, बोले- उनके चरित्र हनन के लिए मोदी सरकार कर रही है ED और CBI का यूज

A govt that persecutes its citizens for speaking truth to power is only reiterating its own cowardly nature. @PChidambaram_IN is an extremely qualified & respected leader, he has served this nation with dedication & humility. We stand by his quest for truth no matter what.