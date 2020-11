कोरोना वायरस से संक्रमित कांग्रेस नेता अहमद पटेल आईसीयू में भर्ती

अहमद पटेल के बेटे फैसल ने रविवार को ट्वीट किया, ‘‘अपने परिवार की तरफ से हम कहना चाहते हैं कि अहमद पटेल कुछ हफ्ते पहले कोरोना वायरस से संक्रमित हुए थे. उन्हें आगे के उपचार के लिए गुड़गांव के मेदांता अस्पताल के गहन चिकित्सा कक्ष में भर्ती कराया गया है.''

उन्होंने कहा, ‘‘उनकी हालत स्थिर है और वह चिकित्सकों की निगरानी में हैं...हम आपसे आग्रह करते हैं कि उनके जल्द स्वस्थ होने के लिए प्रार्थना करें.''

कांग्रेस के कई नेताओं ने पटेल के जल्द स्वस्थ होने की कामना की है. कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आनंद शर्मा ने ट्वीट किया, ‘‘अपने दोस्त और कॉमरेड अहमद पटेल के लिए काफी चिंतित हूं और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करता हूं. उनके जल्द ठीक होने के लिए आप सभी प्रार्थना करें.''

