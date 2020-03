Coronavirus: कश्मीर में 6 और पॉजिटिव मामले, आधे से अधिक संक्रमित लोग दिल्ली से लौटे थे

जम्मू कश्मीर सरकार के प्रवक्ता रोहित कंसल ने ट्वीट करके बताया कि आज छह और मामले पॉजिटिव पाए गए हैं. ये सभी मामले कश्मीर से हैं. लगातार बढ़ रहे मामलों के चलते जम्मू-कश्मीर के करीब 36 इलाकों को रेड जोन घोषित कर दिया गया है. इन इलाकों में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी लगा दी गई है. रेड जोन वे इलाके हैं, जिनमें कोरोना वायरस (Coronavirus) के मामले सामने आए हैं या जहां कई लोगों के संक्रमित होने की आशंका है.

#JammuAndKashmir

UPDATE : 6 new positive cases confirmed in Kashmir Division. All contacts of previous positive cases. Meanwhile contact tracing continues in both Jammu and Kashmir Divisions. Please cooperate. Let's #Fightittogether@diprjk@HealthMedicalE1@HealthMedicalE1