Coronavirus India LIVE Updates: महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 3314 नए मामले आए, 66 मरीजों की मौत

Coronavirus Cases in India: देश में कोरोना के मामले 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुके हैं.

Coronavirus India Updates: भारत समेत दुनियाभर के 190 से ज्यादा देश कोरोनावायरस (Coronavirus) की चपेट में हैं. अभी तक 8.03 करोड़ से ज्यादा लोग इस संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं. यह वायरस 17.57 लाख से ज्यादा संक्रमितों की जिंदगी छीन चुका है. भारत (Coronavirus India Report) में भी हर रोज COVID-19 के मामले बढ़ रहे हैं. संक्रमितों की संख्या 1 करोड़ पार हो चुकी है. स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,01,87,850 हो गई है. पिछले 24 घंटों में (शनिवार सुबह 8 बजे से लेकर रविवार सुबह 8 बजे तक) कोरोना के 18,732 नए मामले सामने आए हैं. पिछले 24 घंटों में 21,430 मरीज ठीक हुए हैं. इस दौरान 279 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है. अब तक कुल 97,61,538 मरीज ठीक हो चुके हैं. 1,47,622 लोगों की जान गई है. कोरोना के मौजूदा मामलों की संख्या 3 लाख से नीचे है. इस समय देश में 2,78,690 एक्टिव केस हैं. रिकवरी रेट की बात करें तो यह मामूली बढ़ोतरी के बाद 95.81 प्रतिशत पर पहुंच गया है. यह अब तक सबसे ज्यादा है. पॉजिटिविटी रेट 1.98 फीसदी है. डेथ रेट 1.44 प्रतिशत है. 26 दिसंबर को 9,43,368 कोरोना सैंपल टेस्ट किए गए. अभी तक कुल 16,81,02,657 सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं. आज जारी किए गए आंकड़ों में 1 जुलाई के बाद एक दिन में सबसे कम नए मामले सामने आए हैं. 1 जुलाई को 18,653 नए मामले सामने आए थे.

Dec 27, 2020 20:50 (IST) महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 3314 नए मामले आए, 66 मरीजों की मौत

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, महाराष्ट्र में रविवार को कोविड-19 के 3,314 नए मामले सामने आने के बाद राज्य में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 19,19,550 हो गई. स्वास्थ्य विभाग ने यह जानकारी दी.

Dec 27, 2020 20:00 (IST) दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 16 लोगों की मौत, 757 नए मामले आए सामने

NDTV के संवाददाता के अनुसार, दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में लगातार कमी दर्ज की जा रही है. पिछले 24 घंटे में यहां 757 नए मरीज सामने आए जबकि 16 और मरीजों की मौत हो गई. 4 सितंबर के बाद से राजधानी में कोरोना से होने वाली मौतों का यह सबसे कम आंकड़ा है. 4 सितंबर को 13 लोगों की मौत इस वायरस की वजह से हुई थी.

Dec 27, 2020 19:47 (IST) आंध्र प्रदेश में कोविड के 349 नए मामले आने के साथ संक्रमितों की संख्या 8.81 लाख हुई

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, आंध्र प्रदेश में रविवार तक 8.81 लाख लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है जिनमें से 3,625 लोगों का इलाज चल रहा है. पिछले 24 घंटे में राज्य में संक्रमण के 349 नए मामले सामने आए हैं.

Dec 27, 2020 18:50 (IST) उत्तराखंड में कोरोना वायरस संक्रमण के 427 नए मामले

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, उत्तराखंड में रविवार को 427 नए मरीजों में कोविड-19 महामारी की पुष्टि हुई जबकि सात अन्य मरीजों की जान महामारी से चली गई. प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग द्वारा यहां जारी बुलेटिन के अनुसार, 427 नए मरीजों के मिलने के साथ ही प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमितों की संख्या बढकर 89, 645 हो गयी है.

Dec 27, 2020 17:19 (IST) उत्तर प्रदेश में कोरोना से 13 और मरीजों की मौत, 959 नए मामले सामने आए

न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के 13 और मरीजों की मौत हो गई जबकि 959 नए मरीजों में इस संक्रमण की पुष्टि हुई. स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 संक्रमित 13 और मरीजों की मौत के साथ ही राज्य में इस महामारी से जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 8306 हो गई है.

Dec 27, 2020 15:24 (IST) Covid-19 LIVE Updates: हैदराबाद 2021 में कोविड-19 टीके के केंद्र के तौर पर उभर सकता है



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के नए साल में कोरोनावायरस से ''रक्षक'' के तौर पर उबरने के आसार हैं, क्योंकि इस शहर में स्थित पांच कंपनियां जानलेवा वायरस के खात्मे के लिए टीका बनाने के काम में लगी हुई हैं. भारत बायोटेक, बायोजिकल ई लिमिटिड और अरबिंदो फार्मा द्वारा विकसित किए जा रहे टीके फिलहाल अलग अलग चरणों में हैं, जबकि डॉ रेड्डी और हेटेरो ने टीका विनिर्माण के लिए हाथ मिलाया है. इनमें से कुछ कंपनियों ने टीका विनिर्माण की अपनी क्षमता बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाई हैं.

Dec 27, 2020 14:21 (IST) Coronavirus Latest News LIVE: भारत में घट रही कोरोना मरीजों की संख्या



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या रविवार को घटकर 2.78 लाख रह गई, जो पिछले 170 दिन में सबसे कम है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि देश में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में निरंतर गिरावट आ रही है. इसने कहा, ''भारत में उपचाराधीन मामले कुल मामलों का महज 2.74 प्रतिशत हैं.''

Dec 27, 2020 13:14 (IST) Covid-19 LIVE Updates: 70 प्रतिशत से अधिक मौत मरीजों के अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त होने के कारण हुईं



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, देश में बीमारी से हुई 279 नई मौतों में 60 महाराष्ट्र में, 23 दिल्ली में, 33 पश्चिम बंगाल में, 21 केरल में, 14 उत्तर प्रदेश में, 13 उत्तराखंड में और 12-12 मौतें पंजाब और छत्तीसगढ़ में हुई हैं. देश में अब तक कुल 1,47,622 मौत हुई हैं जिनमें महाराष्ट्र में 49,189 मौत हुई हैं. इसके बाद कर्नाटक में 12,051, तमिलनाडु में 12,059, दिल्ली में 10,437, पश्चिम बंगाल में 9,569, उत्तर प्रदेश में 8,293, आंध्र प्रदेश में 7,092, पंजाब में 5,281 और गुजरात में 4,275 मौत हुई हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 70 प्रतिशत से अधिक मौत मरीजों के अन्य बीमारियों से भी ग्रस्त होने के कारण हुईं.

Dec 27, 2020 12:39 (IST) Coronavirus LIVE Updates: अंडमान-निकोबार में कोविड-19 का कोई नया मामला नहीं



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पिछले 24 घंटों में कोविड-19 का एक भी नया मामला सामने नहीं आया. स्वास्थ्य विभाग के एक अधिकारी ने रविवार को यह जानकारी दी.

Dec 27, 2020 11:59 (IST) Coronavirus LIVE: तेलंगाना में कोविड-19 के 472 नए मामले



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, तेलंगाना में कोविड-19 के 472 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2.84 लाख से अधिक हो गई. वहीं दो और लोगों की मौत के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 1,531 हो गई.

Dec 27, 2020 10:51 (IST) Coronavirus LIVE: झारखंड में कोरोना संक्रमण के 192 नए मामले



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, झारखंड में पिछले चौबीस घंटों में कोरोनावायरस से दो और व्यक्तियों की मौत होने से राज्य में मृतकों की संख्या बढ़कर 1,018 हो गई. राज्य में संक्रमण के 192 नए मामले सामने आए, जिन्हें मिलाकर यहां संक्रमितों की कुल संख्या रविवार को बढ़कर 1,14,146 हो गई.

Dec 27, 2020 09:42 (IST) Covid-19 LIVE Updates: भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,732 नए मामले



NDTV संवाददाता के मुताबिक, स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा रविवार सुबह जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 1,01,87,850 हो गई है. पिछले 24 घंटों में कोरोना के 18,732 नए मामले सामने आए हैं. इस दौरान 279 मरीजों की मौत हुई है.

Dec 27, 2020 08:56 (IST) Coronavirus LIVE News: छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के 1045 नए मामले



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, छत्तीसगढ़ में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोनावायरस से संक्रमण के 1045 नए मामले आए, जिन्हें मिलाकर अब तक राज्य में कुल 2,74,324 लोगों के संक्रमित होने की पुष्टि हो चुकी है.

Dec 27, 2020 08:21 (IST) Coronavirus LIVE: दिल्ली पुलिस अपने कर्मियों को कोविड-19 टीकाकरण की तारीख व समय के बारे में SMS भेजेगी



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, दिल्ली पुलिस कोविड-19 टीकाकरण अभियान के तहत अपने कर्मियों को टीके लगाने की तारीख और समय के बारे में SMS से सूचित करेगी. दिल्ली पुलिस के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है.

Dec 27, 2020 08:08 (IST) Coronavirus LIVE Updates: हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से मरने वालों की संख्या 900 पार



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित 11 और मरीजों की मौत होने से राज्य में मृतक संख्या बढ़कर 902 हो गई. यह जानकारी स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों से मिली है. स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, संक्रमण के 222 नए मामले सामने आने से संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 54,281 हो गई.

Dec 27, 2020 07:57 (IST) Coronavirus LIVE: पंजाब में कोरोना संक्रमण से 12 और मरीजों की मौत



न्यूज एजेंसी भाषा के अनुसार, पंजाब में कोरोनावायरस से 12 और मरीजों की मौत हो गई, जबकि संक्रमण के 307 नए मामले सामने आए हैं. एक मेडिकल बुलेटिन में यह जानकारी दी गई है.