जापान के तट पर फंसे जहाज डायमंड प्रिंसेस के चालक दल के 2 भारतीय सदस्य कोरोना वायरस से संक्रमित

जापान के तट पर खड़े क्रूज जहाज डायमंड प्रिंसेस पर मौजूद चालक दल के भारतीय सदस्यों में से दो के नमूने जांच में कोरोना वायरस (Coronavirus) से संक्रमित पाए गए हैं. जापान स्थित भारतीय दूतावास ने बुधवार को इसकी जानकारी दी. जापानी अधिकारियों ने पुष्टि की है कि जहाज में सवार 174 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं. क्रूज पर 3,711 लोग सवार हैं. यह पिछले सप्ताह की शुरुआत में जापान के तट पर पहुंचा था. जहाज से हांगकांग में उतरने वाले एक यात्री के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि के बाद जापान ने क्रूज को तट पर ही रोक दिया है. जहाज पर कुल 1387 भारतीय मौजूद हैं, जिनमें यात्री और चालक दल के सदस्य शामिल हैं.



2 Indian crew members tested positive for novel Coronavirus onboard quarantined cruise ship Diamond Princess; 174 people on the ship have tested positive. The cruise ship has been kept in quarantine at anchor, off the coast of Yokohama, Japan till 19 February.