भारत में ठीक हुए कोरोनावायरस के सबसे ज्यादा मरीज, आंकड़ा 60 लाख पार

भारत में कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है. इस पर AIIMS के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने NDTV से बातचीत में कहा, 'मुझे यही उम्मीद है रिकवर होने वाले मरीजों की संख्या यही दिखाती है. हालांकि कोरोना के मामले कम होने को लेकर हमें दो हफ्ते इंतजार करना चाहिए. अगर ये जारी रहता है तो अच्छी बात है, पर हमें सतर्क रहने की जरूरत हैं क्योंकि कोरोना के मामलों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा सकती है.'

Recoveries in India cross 60-lakh mark. The five top States with maximum caseload (61% active cases) are also contributing more than half (54.3%) of the total recoveries: Union Ministry of Health pic.twitter.com/m5rLFpXbvf