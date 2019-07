दिल्ली में पार्किंग विवाद को लेकर कुमार विश्वास ने साधा निशाना, कहा- चुनावों की आहट के चलते...

दिल्ली के हौज काज़ी इलाके में रविवार रात दिल्ली के चावड़ी बाजार इलाके में पार्किंग को लेकर हुई कहासुनी ने सांप्रदयिक रूप धारण कर लिया. इस घटना में एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई जिससे यहां तनाव फैल गया. इस मामले में आप नेता और कवि कुमार विश्वास ने भी ट्वीट किया है. उन्होंने दिल्ली की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है. कुमार विश्वास ने ट्वीट में लिखा, ''दिल्ली-चुनावों की आहट के चलते राजनैतिक गिद्घों की जमात तो चाहेगी ही कि दिल्ली मंदिर-मस्जिद-सिख के सवालों में लड़कर सुलग उठे पर क़ानून-व्यवस्था किधर ग़ायब हैं? सैक्यूलर-लिबरल की आड़ में घुटने टेकती व्यवस्था को बचाने वाले दिल्ली के बजाय अपने दलों के हितैषी हैं.''

गौरतलब है कि पुरानी दिल्ली के चावड़ी बाजार क्षेत्र में एक स्कूटर खड़ा करने को लेकर हुए झगड़े ने साम्प्रदायिक रंग ले लिया है और क्षेत्र में स्थित एक मंदिर में तोड़फोड़ की गई. उसके बाद सोमवार को क्षेत्र में तनाव रहा. पुलिस ने बताया कि चावड़ी बाजार के लाल कुआं क्षेत्र में किसी अप्रिय घटना को टालने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

केंद्रीय मंत्री तथा चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद डॉ हर्षवर्धन ने इस क्षेत्र का जायजा लिया और कहा, "दुर्भाग्यपूर्ण तथा दर्दनाक है. मंदिर के साथ जो कुछ किया गया, वह अक्षम्य है. मुझे बताया गया है कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, अपराधियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा, और दंडित किया जाएगा. मैं लोगों से सद्भाव बनाए रखने की अपील करता हूं."

Delhi: Union Minister & Chandni Chowk MP, Dr Harsh Vardhan visited Hauz Qazi area this morning, where a clash broke out between 2 groups over parking, and a temple was vandalised in the locality on Sunday night. Security in the area has been tightened. pic.twitter.com/HIj3WY8rvB