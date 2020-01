जामिया नगर में फायरिंग करने वाला आरोपी लेने आया था बदला? आज जुवेनानाइल जस्टिस बोर्ड में पेश होगा

दिल्ली पुलिस से जुड़े सूत्रों ने बताया है कि जामिया नगर में फायरिंग करने वाले नाबालिग आरोपी को अपने किए पर बिलकुल अफसोस नहीं है. हालांकि उसने अभी तक खुद के किसी संगठन से जुड़े होने से इनकार किया है. उसकी बातों से ऐसा लग रहा है सोशल मीडिया में वीडियो देखने के बाद वह कट्टर बन गया है. वह साल 2018 में उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुई चंदन गुप्ता की हत्या का बदला लेना चाहता था. वहीं न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच आज उसे जुवेनानाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश करेगी. गौरतलब है कि जामिया यूनिवर्सिटी के पास हो रहे नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ प्रदर्शन में एक शख्स खुलेआम तमंचा लेकर घुसा और फिर फायरिंग कर दी. इस दौरान उसने फायरिंग करते हुए 'ये लो आजादी' भी कहा. इस फायरिंग में एक जख्मी भी हुआ. घटना दोपहर लगभग 1:40 बजे की है, इसके बाद अफरा-तफरी का माहौल बन गया है.

Delhi Police Crime Branch to produce the Jamia area firing accused before Juvenile Justice Board later today https://t.co/vpgrEV3RJN