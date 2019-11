प्रदूषण पर होने वाली बैठक में नहीं पहुंचे गौतम गंभीर की हुई आलोचना तो Tweet किया, 'मुझे गाली देने से अगर...'

Delhi Pollution: दिल्ली में वायु प्रदूषण (Pollution Meet) को लेकर सांसदों और आला अधिकारियों की प्रस्तावित बैठक इस वजह से टालनी पड़ी क्योंकि उसमें कई सांसद और अधिकारी नहीं पहुंचे. इस बैठक में गौतम गंभीर को भी पहुंचना था, लेकिन वह भी इसमें नदारद रहे. इसे लेकर सोशल मीडिया पर उनकी जमकर आलोचना हो रही है. इसे लेकर गौतम गंभीर ने ट्वीट कर एक बयान जारी किया है. पूर्वी दिल्ली के BJP सांसद गौतम गंभीर (Gautam Gambhir) ने लिखा- 'मेरा काम खुद बोलेगा. अगर मुझे गाली देने से दिल्ली का प्रदूषण कम होता है तो आप मुझे जी भरकर गाली दीजिए.'

My work will speak for itself!



P.S. Agar mujhe gaali dene se Dilli ka pollution kam hoga to AAP jee bhar ke gaali dijiye. cc: Trolls pic.twitter.com/bRyYoFB02c