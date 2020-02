नागरिकता कानून पर सुलगती दिल्ली: अब तक 10 लोगों की मौत, सूत्रों ने कहा- सरकार का सेना बुलाने से इनकार

नागरिकता कानून को लेकर दिल्ली सुलग रही है. रविवार यानी 23 फरवरी को मौजपुर से शुरू हुई हिंसा अब उत्तर-पूर्वी दिल्ली के कई इलाक़ों में फैल चुकी है. इस दौरान एक पुलिसकर्मी समेत 10 लोगों की मौत हो गई है वहीं, सवा सौ से ज्यादा लोग घायल हैं. घायलों में कइयों को गोली लगी है. उधर, गृह मंत्री अमित शाह और अरविंद केजरीवाल के बीच दिल्ली के हालात पर हुई बैठक के बाद सूत्रों ने NDTV को बताया कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेना को बुलाने से इनकार करते हुए कहा कि पर्याप्त केंद्रीय बल और पुलिस अपना काम कर रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने शांति की अपील की और कहा कि अफवाहों को रोका जाना चाहिए.

Sunil Kumar, Medical Superintendent of GTB Hospital, Delhi: Today four persons have been brought dead, yesterday five people lost their lives. Death toll rises to nine. #DelhiViolencepic.twitter.com/TTKJ0C1tkd